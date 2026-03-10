Как сообщает Мурманское УГМС, 10-11 марта наш регион будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом и Норвежском морях. По Мурманской области ожидаются временами осадки различной интенсивности, днём в западных районах возможно повышение температуры воздуха до положительных значений.

Отметим, что днём 6 марта и в течение суток 8-9 марта Кольский полуостров находился под влиянием атмосферных фронтов, связанных со смещением активных атлантических циклонов на запад Баренцева моря. В нашем регионе наблюдались интенсивные снегопады, по оперативным данным на западе и в центральной части Мурманской области за указанный период выпало от 12 до 36 мм осадков, что составляет 35-88% месячной нормы осадков. В Мурманске выпал 21 мм осадков, что составляет 73% месячной нормы осадков. В отдельных районах области прохождение атмосферных фронтов сопровождалось сильным порывистым ветром и метелью.

Сегодня, 10 марта, в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный, западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха днём от +1 до -4°. Гололедица.

В Мурманске сегодня ожидается облачная, днём с прояснениями погода. Ночью умеренный, днём небольшой снег. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днём около 0°. Гололедица.

11 марта по Кольскому полуострову будет отмечаться ветер западный, юго-западный умеренный. Местами небольшой снег. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -15°, днём от +1 до -4°. Гололедица.

11 марта в Мурманске - ветер западный, юго-западный умеренный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью -5-7°, днём от +1 до -1°. Гололедица.

12 марта в наше регионе ожидается ветер юго-западный, западный умеренный, днём местами сильный. В отдельных районах небольшой снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях до -12°, днём от +2 до -3°. Гололедица.

12 марта в Мурманске - ветер юго-западный, западный умеренный. Ночью без существенных осадков, ночью небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью -3-5°, днём от 0 до +2°. Гололедица.