Как сообщает Мурманское УГМС, 5 октября погоду нашего региона будет определять активный циклон, смещающийся через Кольский полуостров. По Мурманской области ожидаются временами осадки различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха от 0 до +5°.

6 октября циклон сместится на север Ненецкого автономного округа, в нашем регионе ветер постепенно ослабеет, интенсивность осадков уменьшится, температура воздуха в дневные часы составит +1+6°.

7 октября ожидаются временами осадки, преобладающая температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём от 0 до +5°.

Сегодня, 5 октября, будет облачная погода. Осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах сильные. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +1+6°.