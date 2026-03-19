Как сообщает Мурманское УГМС, 19-21 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонов, смещающихся с Северной Атлантики в Гренландское и Баренцево моря. По Мурманской области ожидаются временами осадки, в отдельных районах сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +1+6°. На дорогах гололедица, местами сильная.

22 марта существенных изменений в погоде не ожидается.

Сегодня, 19 марта, в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами осадки. Ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха днём +2+7°. Гололедица, местами сильная.

В Мурманске сегодня - облачная с прояснениями погода. Временами небольшие осадки. Ветер юго-западный сильный. Температура воздуха днём +3+5°. Гололедица.

20 марта по Кольскому полуострову ожидаются местами осадки. Ветер ночью северо-западный умеренный, местами сильный, днём юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха от -1 до +4° в течение суток. Гололедица, местами сильная.

20 марта в Мурманске - ночью умеренные, днём небольшие осадки. Ветер ночью северо-западный, днём юго-западный сильный. Температура воздуха ночью около 0°, днём +2+4°. Гололедица, местами сильная.

21 марта по нашему региону ожидается в отдельных районах осадки. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +1+6°. Гололедица, местами сильная.

21 марта в Мурманске - временами небольшие осадки. Ветер юго-западный сильный. Температура воздуха ночью от 0 до +2°, днём +2+4°. Гололедица, местами сильная.