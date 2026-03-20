Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклонов, смещающихся с Северной Атлантики в Гренландское и Баренцево моря. По Мурманской области ожидаются временами осадки, в отдельных районах сильный порывистый ветер. На дорогах гололедица, местами сильная

22 марта существенных изменений в погоде не ожидается.

Сегодня, 20 марта, в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами осадки. Ветер северо-западный, западный умеренный, ночью и утром в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +1+6°. Гололедица.

В Мурманске сегодня будет облачная с прояснениями погода. Временами небольшие осадки. Ветер северо-западный, западный ночью и утром сильный, днём юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +2°, днём +2+4°. Гололедица.

21 марта по Кольскому полуострову - местами осадки. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от +3 до -2°, днём +1+6°. Гололедица, местами сильная.

21 марта в Мурманске - временами небольшие осадки. Ветер юго-западный умеренный, временами сильный. Температура воздуха ночью от 0 до +2°, днём +2+4°. Гололедица, местами сильная.

22 марта в Мурманской области - в отдельных районах осадки. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём +1+6°. Гололедица, местами сильная.

22 марта в Мурманске - без существенных осадков. Ветер юго-западный сильный. Температура воздуха ночью около 0°, днём +2+4°. Гололедица, местами сильная.