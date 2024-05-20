По Мурманской области ожидаются временами осадки в виде мокрого снега и дождя

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион будет находиться под влиянием южной части циклона, смещающегося с севера Норвежского моря в Баренцево море, в очень тёплой воздушной массе. По Мурманской области ожидаются местами кратковременные дожди. 20 мая циклон продолжит смещаться на восток Баренцева моря, а через Кольский полуостров ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, постепенный поворот ветра к северному направлению.

По Мурманской области в этот период ожидается временами дождь, 20 мая с мокрым снегом.

Сегодня, 20 мая, будет облачная с прояснениями погода. Временами осадки, в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный, западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +3+8°.

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На территории Мурманской области продолжается активное развитие весеннего половодья. Уровни воды на реках повышаются с интенсивностью 3-108 см в сутки. В период 17-19 мая на реках Варзуга, Кола, Чаваньга наблюдается ледоход.

На реках Туманная, Поной, на озёрах и водохранилищах сохраняется ледостав, ледостав с промоинами. На 15 мая толщина льда на реках составляет 40-50 см, на озерах и водохранилищах 45-94 см.

Выход на лед опасен!