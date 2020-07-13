Мурманская область. Арктика (16+)13.07.20 07:00
По Мурманской области переменная облачность. Без существенных осадков
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона определяет циклон, смещающийся с Финского залива на Архангельскую область: ожидается порывистый ветер, возможны дожди, температура воздуха существенно не изменится.
Сегодня, 13 июля, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный слабый. Температура воздуха ночью +7 +12°, днём +11 +16° на юге и в центральных районах области +17 +22°.
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Последние комментарии
Маргарита
10.07.20 10:47
Сегодня смело можно закрывать региональные Минкульт, Минспорт - реальной нет работы, перешли в виртуальную жизнь.
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Виктор
02.07.20 12:17
Всегда было чисто, хватит врать! Арктик ТВ, сильно разбогатели? Сколько вам выплачено за этот лжерепортаж? Продажный канал, как и все остальные, кому Чибис дает. 10 лет в Мурманске живем, всё время вы
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МУСОР»
Олег
01.07.20 18:33
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