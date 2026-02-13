По Мурманской области переменная облачность. Без существенных осадков, местами изморозь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, в малоградиентном барическом поле, за исключением крайнего севера области, где будет сказываться влияние циклонической деятельности в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, туман, изморозь.

13 февраля и ночью 14 февраля ожидается понижение температуры воздуха до-20-25°, при прояснениях до -27-32°, в центральных и южных районах местами до -35-37°. Днём 14 февраля ожидается увеличение количества облачности, постепенное повышение температуры воздуха.

Сегодня, 13 февраля, будет переменная облачность. Без существенных осадков, местами изморозь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -25-30°, местами в центральных и южных районах -35-37°, на крайнем севере -18-23° в течение суток. Гололедица.

14 февраля - ветер юго-западный слабый, на севере области местами умеренный. Без существенных осадков, туман, изморозь. Температура воздуха -25-30°, на крайнем севере области -18-23° в течение суток, ночью в центральных и южных районах области местами -35-37°. Гололедица.

15 февраля - ветер юго-западный, южный слабый, местами умеренный. В отдельных районах небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха ночью -25-30°, на крайнем севере области -18-23°, днём -15-20°, в отдельных районах -22-27°. Гололедица.