По Мурманской области переменная облачность. Местами осадки

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, под влиянием юго-восточной, южной периферии очередного активного циклона, смещающегося с Норвежского моря в Баренцево море. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами осадки, местами сильный порывистый ветер, ночью будет преобладать отрицательная температура воздуха, днём местами сохранится оттепель.

Сегодня, 26 марта, будет переменная облачность. Местами осадки. Ветер западный, юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях до -10°, днём от -2 до +3°. Гололедица, местами сильная.