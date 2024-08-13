Мурманская область. Арктика (16+)13.08.24 08:00
По Мурманской области погода останется тёплой и преимущественно сухой
Как сообщает Мурманское УГМС, 13-15 августа Кольский полуостров будет находиться в перемычке повышенного атмосферного давления между двумя обширными циклонами – над Атлантикой и над Уральскими горами. Погода в нашем регионе останется тёплой и преимущественно сухой. Преобладающая температура воздуха в ночные часы составит от +6 до +12°, днём от +19 до +25°.
Сегодня, 13 августа, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер восточный северо-восточный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью +8+13º, местами +3+8º, днём +19+24°, на востоке +14+19º.
Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности
13-16 августа на территории Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Топ фактов о промышленности России и Мурманской области: обзор сферы по итогам первого полугодия
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-
Последние комментарии
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
-Скоро в эфире10:25«Простить нельзя расстаться». Художественный сериал, 2 серия (16+)11:15«Здесь вопросы задаю я». (6+)11:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Больше всего на сбор детей в школу тратят в Москве и Санкт-Петербурге. Расходы родителей за год выросли на 10%-PRO Валюту (16+)Курс доллара подпрыгнул почти на 1,96 рубля, евро прибавил 1,50 рубля-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за поддержку проектов развития сетевой инфраструктуры в Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 августа-PRO Нефть и газ (18+)Губернатор Андрей Чибис поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за поддержку проектов развития сетевой инфраструктуры в Мурманской области-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о запрете треш-стримов