По Мурманской области погода останется тёплой и преимущественно сухой

Как сообщает Мурманское УГМС, 13-15 августа Кольский полуостров будет находиться в перемычке повышенного атмосферного давления между двумя обширными циклонами – над Атлантикой и над Уральскими горами. Погода в нашем регионе останется тёплой и преимущественно сухой. Преобладающая температура воздуха в ночные часы составит от +6 до +12°, днём от +19 до +25°.

Сегодня, 13 августа, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер восточный северо-восточный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью +8+13º, местами +3+8º, днём +19+24°, на востоке +14+19º.

Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности

13-16 августа на территории Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности.