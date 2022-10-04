По Мурманской области похолодало

Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 4 октября под влиянием гребня Сибирского антициклона на Кольском полуострове похолодало, столбики термометров в некоторых районах области опустились до отрицательных значений. Днём 4 октября и в течение суток 5 октября на погоде нашего региона уже будет сказываться влияние циклона, смещающегося с центральной части России в северном направлении, и его облачной системы. В этот период преобладающая температура воздуха ожидается от +3 до +9 градусов.

Сегодня, 4 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь, ночью туман. Ветер ночью южный слабый, днём восточный умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +4+9°.