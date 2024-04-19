Как сообщает Мурманское УГМС, 19 апреля погоду Кольского полуострова определяет южная периферия антициклона с центром над Баренцевым морем. В нашем регионе существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха составит ночью -7-13°, местами -13-19°, днём -1-7°.

20 апреля ожидается смещение активного южного циклона на Архангельскую область. По Мурманской области постепенно усилится ветер, днём, с приближением атмосферного фронта, пойдёт снег различной интенсивности, температура воздуха в дневные часы составит -1-6°.

Сегодня, 19 апреля, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -10-15°, местами до -20°, днём -2-7°. Гололедица.