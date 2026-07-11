По Мурманской области при прохождении атмосферного фронта ветер повернёт к северному направлению, температура воздуха существенно понизится

Как сообщает Мурманское УГМС, 11 июля погоду нашего региона будет определять поле повышенного давления: ожидается очень тёплая без существенных осадков погода.

12 июля по территории Кольского полуострова, начиная с западных районов, сместится атмосферный фронт с осадками различной интенсивности и местами с грозами. При прохождении атмосферного фронта ветер повернёт к северному направлению, температура воздуха существенно понизится.

13 июля осадки постепенно прекратятся, температура воздуха в дневные часы составит до +16+21°.

Сегодня, 11 июля, по Мурманской области ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днём местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха днём +22+27°.

Сегодня в Мурманске - переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днём +22+27°С.