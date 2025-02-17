Мурманская область. Арктика (16+)17.02.25 08:00
По Мурманской области при прояснениях ожидается понижение температуры воздуха до -25-30°
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова будут определять циклоны, смещающиеся с севера Баренцева моря в южном направлении. По Мурманской области ожидается местами снег, днём 17 февраля порывистый ветер. Ночью ожидается морозная погода, днём, с приближением очередного циклона, температура воздуха повысится до -5-10°, местами до -12-17°.
Сегодня, 17 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер западный, северо-западный ночью слабый, днём на севере умеренный. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -18-23°, на востоке местами -25-30°, днём -3-8°, в центральных районах -13-18°. Гололедица.
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Последние комментарии
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
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Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Марина
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