По Мурманской области при прояснениях ожидается понижение температуры воздуха до -25-30°

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова будут определять циклоны, смещающиеся с севера Баренцева моря в южном направлении. По Мурманской области ожидается местами снег, днём 17 февраля порывистый ветер. Ночью ожидается морозная погода, днём, с приближением очередного циклона, температура воздуха повысится до -5-10°, местами до -12-17°.

Сегодня, 17 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер западный, северо-западный ночью слабый, днём на севере умеренный. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -18-23°, на востоке местами -25-30°, днём -3-8°, в центральных районах -13-18°. Гололедица.