По Мурманской области при прояснениях температура воздуха понизится до -25-32°

Как сообщает Мурманское УГМС, 3 и 4 января Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами снег, изморозь, преобладающая температура воздуха -15-20° при прояснениях -25-32°.

5 января ночью сохранится холодная погода, днём ожидается увеличение количества облачности и постепенное повышение температуры воздуха.

Сегодня, 3 января 2022 года, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, на севере области умеренный снег. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -15-20°, при прояснениях -25-30°, на севере области -11-16°. Местами гололедица.