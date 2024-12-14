По Мурманской области при прояснениях в центральных районах ночью ожидается понижение температуры воздуха до -28°

Как сообщает Мурманское УГМС, 14-15 декабря Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, туман, температура воздуха: 14 декабря -8-13°, при прояснениях -17-22°, в центральных районах до -28°. 15 декабря ночью -15-20°, при прояснениях -25-30°, днём -12-17°, местами -20-25°.

16 декабря ночью сохранится морозная погода, а днём, со смещением очередного атлантического циклона в Норвежское море, пройдёт снег, местами усилится ветер, температура воздуха повысится до -8-15°.

Сегодня, 14 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, в отдельных районах туман. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха -8-13°, при прояснениях -20-25° в течение суток. Гололедица.