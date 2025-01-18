По Мурманской области продолжительность первой в этом году оттепели составит 3 дня

Как сообщает Мурманское УГМС, очередной циклон сместился с районов Северной Атлантики, и в Мурманскую область пришла оттепель. Это время, когда в течение суток температура воздуха поднимается до 0°С и выше.

16 января к 15 часам положительная температура воздуха отмечалась практически на всей территории региона. Оттепель сопровождалась дождями, гололедом и сильной гололедицей на дорогах.

Оттепель в Мурманской области возможна в любом из зимних месяцев. В Мурманске по средним многолетним данным в январе отмечается 4 дня с оттепелью. Наибольшее количество дней с температурой воздуха выше ноля - 15 отмечалось в 1964 году, в январе 2024 года - 4 дня, в январе 2023 года – 6 дней. За последние тридцать лет оттепели в первом месяце года в столице Заполярья не отмечались только в 2012, 2016, 2018 и 2021 годах.

Абсолютный максимум температуры воздуха в январе - плюс 7,0°С был зарегистрирован 28 января 1949 года.

По прогнозу мурманских синоптиков продолжительность первой оттепели составит 3 дня. 19 января погода снова включит зимний режим.

18 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием активного циклона, смещающегося с Норвежского моря на юго-запад Баренцева моря. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами мокрый снег, дождь, днём местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха от -3 до +3° в течение суток. На дорогах гололедица, местами сильная.

19-20 января на погоду нашего региона будет влиять циклоническая деятельность в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается небольшой, местами умеренный снег, сильный порывистый ветер, ночью и утром 20 января на севере области очень сильный, метель, понижение температуры воздуха: 19 января до -3-10°, 20 января до -6-11°, местами до -17°. На дорогах гололедица.

Сегодня, 18 января, будет облачная погода. Временами мокрый снег, дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха от -2 до +3° в течение суток, ночью местами до -7º. Гололедица, местами сильная.