По Мурманской области продолжится адвекция холодных воздушных масс

Как сообщает Мурманское УГМС, 29 августа под влиянием циклона, смещающегося с северных районов Норвежского моря на юг Баренцева, погода в нашем регионе будет меняться. Ветер отвернёт к северным румбам и продолжится адвекция холодных воздушных масс, преобладающая температура воздуха в этот день уже составит +8+15 градусов.

Сегодня, 29 августа, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём 10+15°.

Предупреждение

По 29 августа по Мурманской области ожидается 4-й региональный класс пожарной опасности, в Терском районе и на северо-западе Кольского района 5-й региональный класс пожарной опасности.