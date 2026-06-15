По Мурманской области прохладная погода сохранится 15-16 июня

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион полностью находится под влиянием активного циклона с центром на севере Скандинавии: ожидается дождь, наиболее интенсивный ночью, местами сильный порывистый ветер, днём в отдельных районах возможны грозы. Вчера циклон сместился на Баренцево море: ночью Кольский полуостров будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, а днём - под влиянием северной периферии циклона, формирующегося в районе Ленинградской области: в нашем регионе ожидается северо-восточный ветер и понижение температуры воздуха. Прохладная погода сохранится 15-16 июня.

Сегодня, 15 июня, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северо-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха днём +16+21º, на севере +7+12°.

Сегодня в Мурманске - облачная погода. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха днём +10+12º.

16 июня по Кольскому полуострову прогнозируется ветер восточный, северо-восточный умеренный. Местами дождь, днём в центральных районах грозы. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +18+23°, на востоке местами до +29°. 17 июня - ветер северо-восточный, северный умеренный. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью +10+15°, днём +18+23°, на севере +10+15°.

16 июня в областном центре ожидается ветер восточный, северо-восточный умеренный. Временами дождь. Температура воздуха ночью +6+8°, днём +18+20°. 17 июня - ветер северо-восточный, северный слабый. Временами дождь. Температура воздуха +10+12° в течение суток.