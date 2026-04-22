Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет южная периферия обширной циклонической депрессии с центром на севере Баренцева моря. 22-23 апреля по Мурманской области пройдёт мокрый снег, на севере снег, сохранится сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит от -1 до +4°. На дорогах местами гололедица.

Сегодня, 22 апреля, по Мурманской области ожидается облачная погода. Временами осадки в виде мокрого снега, снега. Ветер северо-западный сильный, днём на крайнем севере области очень сильный. Температура воздуха от -2 до +3° в течение суток, днём на юге до +8°.

Сегодня в Мурманске - облачная погода. Временами мокрый снег, снег. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха от 0 до +2° в течение суток. Гололедица.

23 апреля по Кольскому полуострову прогнозируется ветер северо-западный умеренный, ночью и утром местами сильный. Местами снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от 0 до +5°. Местами гололедица. 24 апреля - ветер северо-западный умеренный, в отдельных районах сильный. В отдельных районах осадки. Температура воздуха от -2 до +3° в течение суток. Местами гололедица.

23 апреля в областном центре ожидается ветер северо-западный сильный. Временами осадки. Температура воздуха ночью от 0 до -2º, днём +2+4°. 24 апреля - ветер северо-западный умеренный, временами сильный. Временами небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью от -1 до +1°, днём +1+3°.

***

Во второй декаде апреля весеннее половодье вступило в активную фазу на всей территории Мурманской области, но интенсивного развития весеннего половодья не наблюдалось. На реках северных районов сохраняется ледостав, появились промоины, закраины. На остальных реках отмечаются подвижки льда, ледоходы.

Толщина льда на 20 апреля на озёрах и водохранилищах равна 40-60 см.

Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней зимнего периода на 18-65 см, на реках Поной, Варзуга и Умба — на 80-131 см.

Выход на лед опасен!