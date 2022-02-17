По Мурманской области пройдёт снег, местами усилится ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 17 февраля Кольский полуостров находился в малоградиентном барическом поле: существенных осадков не ожидается, температура воздуха понизится до -10-15° при прояснениях до -17-22°. Днём 17 февраля, начиная с южных районов области, ожидается влияние обширного глубокого циклона с центром в районе Финского залива: пройдёт снег, местами усилится ветер, температура воздуха повысится до -3-8°.

18 и 19 февраля циклон сместится на Кольский полуостров: ожидается снег, местами сильный порывистый ветер, метель, преобладающая температура воздуха -1-6°, ночью 18 февраля местами до -9°.

Сегодня, 17 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, днем на юге сильный. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью -10-15°, местами до -22°, днём -3-8°. Гололедица.

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10 февраля толщина льда на реках и водоёмах Мурманской области достигла 32-75 см. Высота снежного покрова 10 февраля на большей части территории Мурманской области равна 50-97 см, на Терском берегу- 35-95 см.