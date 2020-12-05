Мурманская область. Арктика (16+)05.12.20 08:00
По Мурманской области пройдёт снег, мокрый снег
Как сообщает Мурманское УГМС, 5-7 декабря ожидается смещение атмосферных фронтов через Кольский полуостров. По Мурманской области пройдёт снег, мокрый снег, в отдельных районах прогнозируется порывистый ветер, среднесуточная температура воздуха превысит норму на 6-8°.
Сегодня, 5 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях до -12º, днём от +2 до -3º. Гололедица.
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На 4 декабря на плёсовых участках рек, небольших и средний озёрах наблюдается ледостав. Лёд непрочный, выход на лёд опасен! На крупных водоёмах наблюдаются забереги, «чисто».
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