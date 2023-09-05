Мурманская область. Арктика (16+)05.09.23 08:00
По Мурманской области пройдут дожди и похолодает
Как сообщает Мурманское УГМС, 5-6 сентября погоду Кольского полуострова будет определять ложбина Арктического циклона и адвекция холодных воздушных масс. В этот период по Мурманской области пройдут дожди и похолодает, дневная температура воздуха не превысит +9+14°, 5 сентября на юге до +16°.
7 сентября на Кольский полуостров распространится гребень Европейского антициклона, в ночные часы местами ожидаются заморозки.
Сегодня, 5 сентября, облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +11+16°.
Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности
5 сентября на востоке Терского района ожидается V региональный класс пожарной опасности.
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