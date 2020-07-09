Как сообщает Мурманское УГМС, 9 и 10 июля наш регион будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. По Мурманской области пройдут дожди различной интенсивности, местами ожидаются грозы. Преобладающая температура воздуха в дневные часы +16+22°, 10 июля на севере области +11+15°.

Сегодня, 9 июля, будет облачная, днём с прояснениями погода. Дождь, ночью местами сильный. В отдельных районах грозы. Ветер ночью слабый, днём юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +18+23°, на крайнем северо-западе +13+18°.