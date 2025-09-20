По Мурманской области пройдут дожди различной интенсивности

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет поле пониженного атмосферного давления. Ожидается северо-западный ветер, временами дожди. 20-21 сентября регион будет находиться под влиянием северо-восточной периферии циклона, смещающегося с юга побережья Норвегии на север Ботнического залива: пройдут дожди различной интенсивности, температура воздуха днём понизится до +5+11°.

Сегодня, 20 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха днём +8+13°.

21 сентября - ветер северо-западный, западный слабый. Местами дождь. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +6+11°.

22 сентября - ветер ночью восточный, северо-восточный, днем северный умеренный, местами сильный. Дождь, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +4+9°.