По Мурманской области пройдут дожди различной интенсивности, местами возможны грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, заканчивается июль - второй летний месяц. Прошедший период нашего короткого лета можно охарактеризовать как умеренно тёплый, с очень неравномерным распределением осадков. По предварительным данным, в июле в среднем по области температура воздуха превысила климатическую норму на 1°С. Наибольшие положительные аномалии средней месячной температуры воздуха были зафиксированы на севере области. На юге и юго-западе области июльская температура воздуха практически соответствовала климатической норме. Наибольшее количество выпавших осадков отмечалось на востоке области.

Как правило, третья декада июля и первая декада августа в Мурманской области –это самый тёплый период года. Июль в этом году не стал исключением и в третьей декаде порадовал жителей региона тёплой погодой. Однако, в этом году, в отличии от прошлого года, температура воздуха в области не достигла тридцатиградусной отметки, остановившись на 29,5°С.

В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится, по Мурманской области будут смещаться атмосферные фронты, пройдут дожди различной интенсивности, местами возможны грозы, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +20+25°С.

31 июля -1 августа ожидается активизация циклонической деятельности над Норвежским морем и Скандинавией. В этот период по Мурманской области будут смещаться атмосферные фронты, пройдут дожди различной интенсивности, местами возможны грозы, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +20+25°.

Со второго августа ожидается постепенное понижение температуры воздуха, осадки различной интенсивности.

Сегодня, 30 июля, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дожди, грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха днём +20+25°.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Днём умеренный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха днём +21+23°.

Предупреждение

31 июля в Кольском МО, в Печенгском МО, Ковдорском МО, и в районе г. Мурманск ожидается чрезвычайная пожарная опасность - 5 региональный класс пожарной опасности.