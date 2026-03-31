По Мурманской области пройдут небольшие осадки

Как сообщает Мурманское УГМС, 31 марта наш регион будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии в Норвежском море: местами пройдут небольшие осадки, днём воздух прогреется до +2+7°.

1-2 апреля ожидается смещение активного глубокого циклона с Северной Атлантики в Норвежское море, а затем в Баренцево море. Прохождение циклона вблизи Кольского полуострова будет сопровождаться усилением ветра, осадками различной интенсивности. Преобладающая температура воздуха в этот период составит ночью от -3 до +2°, днём +2+7°. На дорогах гололедица, ночью местами сильная.

Сегодня, 31 марта, в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки. Ветер юго-западный слабый, на севере умеренный. Температура воздуха днём +2+7°. Гололедица.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днём +3+5°. Гололедица.

1 апреля по Кольскому полуострову прогнозируется ветер юго-западный умеренный, днём на западе сильный. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, при прояснениях до -8°, днём +2+7°. Гололедица.

1 апреля в Мурманске - ветер юго-западный ночью умеренный, днём сильный. Временами небольшие осадки. Температура воздуха ночью около 0°, днём +4+6°. Местами гололедица.