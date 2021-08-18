По Мурманской области пройдут обильные дожди

Как сообщает Мурманское УГМС, 18 и 19 августа погоду Мурманской области будет определять северная периферия циклона, расположенного над Балтийским морем. В этот период в нашем регионе пройдут обильные дожди, хотя температура воздуха не претерпит существенных изменений. В дневные часы 18 августа столбики термометров поднимутся до отметок +12+17 градусов, 19 августа до +14+19 градусов.

Сегодня, 18 августа, будет облачная погода. Дождь, днём местами сильный. Ветер северо-восточный умеренный, днём в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +12+17°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

В Печенгском районе сохранится IV региональный класс пожарной опасности.

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За прошедшие сутки уровни воды на большинстве рек повысились на 1-12 см, на реках севера области - понизились на 1-3 см. Водность рек во второй декаде августа составляет 110-170% нормы.

Температура воды на реках и водоёмах равна 11-16°, на горных реках 5-7°. На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км ОЖД) температура воды 17 августа в 8 часов мск была равна +14°.