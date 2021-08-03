Как сообщает Мурманское УГМС, 3 и 4 августа погоду нашего региона будет определять активный циклон, смещающийся с районов Беларуси в северном направлении через Кольский полуостров. Ожидается, что днём 3 августа и в течение суток 4 августа по Мурманской области пройдут обильные осадки, усилится северо-восточный, северный ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +8+13°.

5 августа циклон сместится на Баренцево море, осадки постепенно прекратятся, ветер ослабеет и повернёт к юго-западному направлению, днём воздух прогреется до +13+18°.

Сегодня, 3 августа, будет облачная погода. Ночью небольшой, днём сильный дождь. Ветер северный, северо-восточный ночью умеренный, днём сильный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +8+13°, на востоке области +13+18°.

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Водность большинства рек Мурманской области составляет 55-100% нормы, в бассейне Верхне-Туломского водохранилища 100-120% нормы.

2 августа температура воды на реках и водоёмах была равна 13-16°, на горных реках 6-8°. На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км ОЖД) температура воды 2 августа в 8 часов была равна +15°.