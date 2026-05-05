По Мурманской области пройдут осадки различной интенсивности

Как сообщает Мурманское УГМС, 5 мая ожидается активизация циклонической деятельности на севере Скандинавии и в районе Республики Карелия. В нашем регионе пройдут осадки различной интенсивности. 6 мая ожидается порывистый северный ветер, временами осадки, температура воздуха в дневные часы существенно не изменится.

Сегодня, 5 мая, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днем небольшие, в отдельных районах умеренные, на юге области сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём местами отложение мокрого снега. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха днём +3+8°.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Днём слабые осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха днём +5+7°.