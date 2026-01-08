По Мурманской области сильные морозы сохранятся до конца 9 января

Как сообщает Мурманское УГМС, 8-9 января ожидается формирования антициклона с центром на севере Скандинавии и влияние его на погоду Мурманской области. В этот период существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха составит -25-30°, местами в западных и центральных районах области -35-37°.

Днём 9 января, со смещением центра антициклона на район Ботнического залива, возможно постепенное ослабление морозов в нашем регионе.

Сегодня, 8 января, будет переменная облачность. Без существенных осадков. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер юго-западный, западный слабый, днём на севере умеренный. Температура воздуха -20-25, .при прояснениях -до -32°, на большей территории -35-38º в течение суток. Гололедица.

9 января - ветер юго-западный, на востоке северо-западный слабый. Без существенных осадков. В отдельных районах туман, изморозь. Температура воздуха ночью -25-30°, на западе и в центральных районах области местами -35-37°, днём -15-20°, местами до -25°. Гололедица.

Предупреждение

7 января в период 19-23 часа по Мурманской области отмечался сильный мороз: минимальная температура воздуха -35-38°. Сохранится до конца суток 9 января.