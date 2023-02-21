Мурманская область. Арктика (16+)21.02.23 08:00
По Мурманской области сохранится холодная погода
Как сообщает Мурманское УГМС, 21-22 февраля наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха составит ночью 21 февраля -15-20° при прояснениях -25-30°, 22 февраля -20-25° местами -27-32°; в дневные часы -12-17° в отдельных районах -18-24°.
23 февраля ночью сохранится холодная погода, днём, с приближением очередного атлантического циклона, ожидается снег, повышение температуры воздуха.
Сегодня, 21 февраля, переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь, туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -15-20°, при прояснениях -25-30°, днём -11-16°, местами -18-23°. Гололедица.
Комментарии
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Последние комментарии
Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Валерия
09.02.23 17:00
Пытаюсь связаться с группой Караван 51 по тел 921-665-12-50. Никто не берет трубку. Каким образом я могу оказать помощь участникам СВО? *** Попробуйте связаться через региональное отделение обществе
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