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Мурманская область. Арктика (16+)08.02.24 08:00

По Мурманской области сохранится холодная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, по данным МГ-2 Мурманск, 7 февраля температура воды в поверхностном слое Кольского залива составляла -1,0°, наблюдались ниласовые льды (толщиной до 5 см) в количестве 3 баллов, сплочённостью 10 баллов. В ближайшие дни ледообразование продолжится. По данным МГ-2 Полярное (северное колено Кольского залива), дрейфующий лёд не наблюдается, температура воды в поверхностном слое составила -0,2°.

8 февраля Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области сохранится холодная погода, преобладающая температура воздуха составит ночью -25-32° при прояснениях в центральных районах области -35-39°, днём -20-27°, в центральных районах местами до -35°.

9 февраля ожидается влияние циклона, смещающегося с южных районов Урала в северном направлении. По Мурманской области местами пройдёт небольшой снег, ночью на большей части территории сохранится холодная погода, днём температура воздуха составит -15-20°, местами -23-28°.

10 февраля ожидается морозная погода, преобладающая температура воздуха -15-20° при прояснениях -25-30°.

Сегодня, 8 февраля, будет переменная облачность. Без существенных осадков, туман, изморозь. Ветер южный слабый. Температура воздуха ночью -25-30°, при прояснениях в центральных районах -35-39°, днём -22-27º, в центральных районах до -35°. Гололедица.

Предупреждение

7 февраля в 3-5 часов на востоке и в центральных районах Мурманской области отмечался сильный мороз: минимальная температура воздуха -35-37°. Низкая температура сохранится в течение суток и 8 февраля.

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