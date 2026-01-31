Эхо аварии на ЛЭП: отключены от электропитания часть объектов в Мурманске и ЗАТО г. СевероморскВ Кольском Заполярье 6 февраля будут отмечать Международный день саамов
Мурманская область. Арктика (16+)31.01.26 08:00

По Мурманской области сохранится холодная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 31 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием северной периферии антициклона с центром над Карелией. По Мурманской области сохранится холодная погода, с температурой воздуха -20-25°, при прояснениях -27-32°, в центральных и южных районах -35-37° в течение суток, днём на севере области повышение -15-20°. Существенных осадков не ожидается, во второй половине дня на северо-западе области - порывистый ветер.

1-2 февраля погоду нашего региона будет определять южная часть обширного циклона с центром на севере Баренцева моря. В этот период на севере Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха -9-14°, в отдельных районах -17-22°.

Сегодня, 31 января, будет облачность переменная. Облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков, туман, изморозь. Ветер юго-западный, западный умеренный, во второй половине дня на севере области местами сильный. Температура воздуха -20-25°, при прояснениях -27-32°, в центральных и южных районах -35-37° в течение суток, днём на севере -15-20°. Гололедица.

1 февраля - ветер юго-западный, западный умеренный, на севере области местами сильный, позёмок. Ночью без существенных осадков, днём в отдельных районах небольшой снег. Температура воздуха ночью -23-28°, на севере -15-20°, днём -9-14°, местами -15-20°.

Предупреждение  

30 января в 15-19 часов в центральных и южных районах Мурманской области отмечался сильный мороз: минимальная температура воздуха -35-37°. Сохранится до конца суток 31 января.

Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
