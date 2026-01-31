Как сообщает Мурманское УГМС, 31 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием северной периферии антициклона с центром над Карелией. По Мурманской области сохранится холодная погода, с температурой воздуха -20-25°, при прояснениях -27-32°, в центральных и южных районах -35-37° в течение суток, днём на севере области повышение -15-20°. Существенных осадков не ожидается, во второй половине дня на северо-западе области - порывистый ветер.

1-2 февраля погоду нашего региона будет определять южная часть обширного циклона с центром на севере Баренцева моря. В этот период на севере Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха -9-14°, в отдельных районах -17-22°.

Сегодня, 31 января, будет облачность переменная. Облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков, туман, изморозь. Ветер юго-западный, западный умеренный, во второй половине дня на севере области местами сильный. Температура воздуха -20-25°, при прояснениях -27-32°, в центральных и южных районах -35-37° в течение суток, днём на севере -15-20°. Гололедица.

1 февраля - ветер юго-западный, западный умеренный, на севере области местами сильный, позёмок. Ночью без существенных осадков, днём в отдельных районах небольшой снег. Температура воздуха ночью -23-28°, на севере -15-20°, днём -9-14°, местами -15-20°.

Предупреждение

30 января в 15-19 часов в центральных и южных районах Мурманской области отмечался сильный мороз: минимальная температура воздуха -35-37°. Сохранится до конца суток 31 января.