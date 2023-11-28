По Мурманской области сохранится холодная погода с температурой воздуха -15-20°, при прояснениях -25-30°С

Как сообщает Мурманское УГМС, 28-30 ноября погоду Кольского полуострова будет определять северная периферия циклонической депрессии, расположенной над центральной частью России и Западной Европой. Ночью 28 ноября по Мурманской области сохранится холодная погода с температурой воздуха -15-20°, при прояснениях -25-30°. Днем 28 ноября и в течение суток 29 ноября ожидается временами снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -2-7° местами до -12°.

30 ноября ожидается ослабление ветра, уменьшение интенсивности осадков, постепенное понижение температуры воздуха.

Сегодня, 28 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер северо-восточный слабый, утром и днём умеренный, местами сильный, поземок. Температура воздуха -15-20°, при прояснениях -25-30°, днём -2-7°, местами до -12°. Гололедица.