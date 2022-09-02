Как сообщает Мурманское УГМС, 2-4 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием западной периферии циклона, расположенного на севере Европейской части России и смещающегося в восточном направлении. В этот период по Мурманской области сохранится холодная с дождями погода, ветер северных румбов порывистый. Температура воздуха в дневные часы по Мурманской области не превысит +5+11 градусов.

Сегодня, 2 сентября, будет облачная погода. Временами дождь. Ветер северный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +5+10°.

Предупреждение

2 сентября на юге Печенгского, юго-западе Кольского и в Терском районах Мурманской области, в районе городов Апатиты и Кировск сохранится V региональный класс пожарной опасности, в Ловозерском, Кандалакшском и Ковдорском районах, в районе города Полярные зори IV региональный класс пожарной опасности.