Мурманская область. Арктика (16+)08.12.21 08:00
По Мурманской области сохранится морозная погода
Как сообщает Мурманское УГМС, 8 декабря погоду Кольского полуострова будет определять поле повышенного атмосферного давления. По Мурманской области существенных осадков не ожидается, местами туман, изморозь.
9 декабря сохранится морозная погода.
Сегодня, 8 декабря, будет переменная облачность. Без существенных осадков. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер слабый, на юге области северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -21 -26° при прояснениях -29 -34°, днём -20 -25°, местами до -30°. Гололедица.
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