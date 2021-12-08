По Мурманской области сохранится морозная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 8 декабря погоду Кольского полуострова будет определять поле повышенного атмосферного давления. По Мурманской области существенных осадков не ожидается, местами туман, изморозь.

9 декабря сохранится морозная погода.

Сегодня, 8 декабря, будет переменная облачность. Без существенных осадков. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер слабый, на юге области северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -21 -26° при прояснениях -29 -34°, днём -20 -25°, местами до -30°. Гололедица.