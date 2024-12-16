По Мурманской области сохранится морозная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, туман. 16 декабря ночью сохранится морозная погода, а днём, со смещением очередного атлантического циклона в Норвежское море, пройдёт снег, местами усилится ветер.

Сегодня, 16 декабря, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -18-23º, местами -27-32°, днём -13-18º, местами -20-25°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

15 декабря в период 15-17 часов в центральных районах Мурманской области фиксировался сильный мороз: минимальная температура воздуха -35-38°. Сохранится до 12-15 часов 16 декабря.