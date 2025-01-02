Мурманская область. Арктика (16+)02.01.25 08:00
По Мурманской области сохранится морозная погода
Как сообщает Мурманское УГМС, 2-4 января Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, в отдельных районах туман, изморозь.
2-3 января преобладающая температура воздуха -10-17°, при пояснениях -20-27°.
4 января сохранится морозная погода.
Сегодня, 2 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -3-8°, местами до -13°. Гололедица.
Штормовое предупреждение
В период 18-22 часа 1 января 2025 года на севере и в центральной части Гренландского моря отмечалось быстрое обледенение судов. Сохранится до 11-14 часов 3 января.
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