По Мурманской области сохранится морозная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 2-4 января Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, в отдельных районах туман, изморозь.

2-3 января преобладающая температура воздуха -10-17°, при пояснениях -20-27°.

4 января сохранится морозная погода.

Сегодня, 2 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -3-8°, местами до -13°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

В период 18-22 часа 1 января 2025 года на севере и в центральной части Гренландского моря отмечалось быстрое обледенение судов. Сохранится до 11-14 часов 3 января.