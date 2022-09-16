По Мурманской области сохранится облачная с дождями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни влияние обширного циклона, расположенного на юге Скандинавии, на погоду Кольского полуострова будет усиливаться. Ветер по Мурманской области отвернёт к восточному северо-восточному направлению, сохранится облачная с дождями погода, преобладающая температура воздуха +7+12 градусов.

Сегодня, 16 сентября, будет облачная погода. Временами дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, в районе п. Никель сильный. Температура воздуха ночью +4+9º, днём +7+12°.