По Мурманской области сохранится относительно тёплая, но с дождями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 31 августа Мурманская область будет находиться под влиянием южной периферии циклона, расположенного в Баренцевом море. В этот день в нашем регионе сохранится относительно тёплая, но с дождями погода.

Далее, 1 и 2 сентября, ожидается поворот ветра к северо-западному направлению и на Кольском полуострове начнётся похолодание. 1 сентября дневная температура воздуха составит +7+12 градусов, 2 сентября +5+10 градусов.

Сегодня, 31 августа, будет облачная погода. Временами дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +10+15°.

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Водность рек уменьшается, уровни воды на реках понизились за прошедшие 3-е суток на 3-15 см.

Температура воды на реках была равна 8-11°, на озёрах и водохранилищах 11-14°, на горных реках 3-5°. На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км ОЖД) температура воды 30 августа в 8 часов была равна 11°.