По Мурманской области сохранится по-летнему тёплая, преимущественно сухая погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 16 и 17 августа Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии многоцетровой циклонической депрессии, занимающей север Норвежского моря, Гренландское море и запад Баренцева моря. В этот период в нашем регионе сохранится по-летнему тёплая, преимущественно сухая погода. В дневные часы по всей области воздух прогреется до +22+29 градусов.

18 августа ожидается прохождение холодного фронта и поворот ветра к северным румбам, пройдут обильные дожди, поэтому температура воздуха, на большей части Мурманской области, уже не превысит +12+18 градусов.

Сегодня, 16 августа, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, при прояснениях +3+8°, днём +22+27°.