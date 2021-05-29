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Мурманская область. Арктика (16+)29.05.21 08:00

По Мурманской области сохранится порывистый северо-западный ветер, временами осадки

Как сообщает Мурманское УГМС, 29 мая на погоду Мурманской области будет оказывать влияние циклон, смещающийся с Баренцева моря на юг Карского моря. В нашем регионе сохранится порывистый северо-западный ветер, временами осадки, преобладающая температура воздуха в дневные часы +3+9°.

30 и 31 мая ожидается поворот ветра к западному направлению, адвекция более тёплой воздушной массы и постепенное повышение температуры воздуха.

Сегодня, 29 мая, будет облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный умеренный, на севере местами сильный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +4+9°.

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Водность рек в нашем регионе уменьшается, уровни понижаются с интенсивностью 1-27 см в сутки. От максимальных за половодье уровни понизились на 13-117 см.

По данным водпоста р. Кола-1429-й км Окт. ж.д., уровень воды на реке Кола в 8 час мск  был равен 139 см над «0» графика водпоста, за сутки уровень понизился на 16 см, от максимального за половодье уровень понизился на 117 см.

Ледостав сохраняется на Серебрянском водохранилище. На Верхне-Туломском водохранилище, озёрах Куэтс-ярви, Ловозеро, Умб-озеро - дрейф льда, ледяные поля. Озеро Имандра в районе ст. Хибины и пгт. Зашеек очистилось ото льда.

 

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