По Мурманской области сохранится порывистый северо-западный ветер, временами осадки

Как сообщает Мурманское УГМС, 29 мая на погоду Мурманской области будет оказывать влияние циклон, смещающийся с Баренцева моря на юг Карского моря. В нашем регионе сохранится порывистый северо-западный ветер, временами осадки, преобладающая температура воздуха в дневные часы +3+9°.

30 и 31 мая ожидается поворот ветра к западному направлению, адвекция более тёплой воздушной массы и постепенное повышение температуры воздуха.

Сегодня, 29 мая, будет облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный умеренный, на севере местами сильный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +4+9°.

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Водность рек в нашем регионе уменьшается, уровни понижаются с интенсивностью 1- 27 см в сутки. От максимальных за половодье уровни понизились на 13- 117 см .

По данным водпоста р. Кола-1429-й км Окт. ж.д., уровень воды на реке Кола в 8 час мск был равен 139 см над «0» графика водпоста, за сутки уровень понизился на 16 см , от максимального за половодье уровень понизился на 117 см .

Ледостав сохраняется на Серебрянском водохранилище. На Верхне-Туломском водохранилище, озёрах Куэтс-ярви, Ловозеро, Умб-озеро - дрейф льда, ледяные поля. Озеро Имандра в районе ст. Хибины и пгт. Зашеек очистилось ото льда.