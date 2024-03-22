По Мурманской области сохранится преимущественно облачная погода, временами снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 22 марта Кольский полуостров будет находиться в области пониженного атмосферного давления.

В ближайшие дни сохранится преимущественно облачная погода, временами снег, мокрый снег. Температура воздуха в ночные часы составит -3-8°, в дневные от -3 до +2°.

Сегодня, 22 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер ночью северный, днём восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3-8º, днём от -4 до +1°. Гололедица.