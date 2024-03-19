По Мурманской области сохранится преимущественно облачная погода, временами снег, на юге - порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 19 марта Кольский полуостров будет находиться в области повышенного атмосферного давления. Погоду нашего региона будет определять восточная периферия многоцентровой циклонической депрессии. В этот период сохранится преимущественно облачная погода, временами снег, на юге Мурманской области 19 марта порывистый ветер. Температура воздуха в ночные часы составит -3-8° при прояснениях до -13°, в дневные от -3 до +2°.

Сегодня, 19 марта, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью местами сильный. Температура воздуха ночью -3-8°, днём от -4 до +1°. Гололедица.