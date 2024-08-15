По Мурманской области сохранится преимущественно сухая погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 15-16 августа на погоду Кольского полуострова будет усиливать влияние североатлантический циклон. 15 августа ещё сохранится преимущественно сухая погода, 16 августа местами пройдут дожди. Температура воздуха в этот период существенно не изменится.

Сегодня, 15 августа, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14°, местами +1+6°, днём +21+26º.

Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности

15-16 августа на территории Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности.