По Мурманской области сохранится преимущественно сухая, тёплая погода

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием западной периферии обширного антициклона, расположенного над Европейской частью России и медленно смещающегося в юго-восточном направлении за Урал. В этот период в Мурманской области сохранится преимущественно сухая, тёплая погода.

Сегодня, 11 сентября, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +11+16°, местами +5+10°, днём +19+24°.

Предупреждение о чрезвычайной и высокой пожарной опасности

11-13 сентября в Кольском и Печенгском районах Мурманской области, в Мурманск ожидается V региональный класс пожарной опасности.

11-13 сентября в Ковдорском районе Мурманской области, на востоке Ловозерского и юге Кандалакшского районов, в районах городов: Мончегорск, Оленегорск, Апатиты, Кировск ожидается IV региональный класс пожарной опасности.