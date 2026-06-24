Как сообщает Мурманское УГМС, 24-25 июня погоду Кольский полуострова будет определять западная, юго-западная периферия активного циклона, смещающегося с района Урала на юго-восток Баренцева моря. По Мурманской области сохранится прохладная погода, ожидается преимущественно северо-западный порывистый ветер, местами дождь.

Сегодня, 24 июня, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха днём +7+12°.

Сегодня в Мурманске - облачная погода. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха днём +7+9°.

25 июня по Кольскому полуострову прогнозируется ветер северо-западный умеренный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +10+15°. 26 июня - ветер ночью западный, днём юго-западный слабый, местами умеренный. В отдельных районах дождь. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +12+17°.

25 июня в областном центре ожидается ветер северо-западный умеренный. Ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Температура воздуха ночью +3+5°, днём +10+12°. 26 июня - ветер ночью западный, днём юго-западный умеренный. Ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Температура воздуха ночью +5+7°, днём +14+16°.

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За прошедшую неделю на общем фоне понижения уровней воды на большинстве рек наблюдалось повышение уровней воды по 1-50 см в сутки после выпадения сильных осадков.

Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней летнего периода на 26-119 см.

Температура воды на большинстве рек равна 11-15°C, на горных реках около 5,4-6,5°C, на водохранилищах 8-14°C.