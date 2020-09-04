Как сообщает Мурманское УГМС, на Кольском полуострове, под влиянием северо-западной периферии антициклона на севере Европейской части России, будет преобладать тёплая, сухая погода.

4-6 сентября основным погодообразующим фактором станет многоцентровая циклоническая депрессия в Норвежском море, в этот период по Мурманской области сохранится тёплая погода, но уже с дождями.

Сегодня, 4 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днём местами дождь. Ветер юго-восточный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +16+21°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

На западе Кольского района Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности.