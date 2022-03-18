По Мурманской области сохранится тёплая погода

Как сообщает Мурманское УГМС, погода Кольского полуострова, в большей степени, будет находиться под влиянием обширного антициклона, расположенного над севером Европейской части России. В этот период в нашем регионе сохранится тёплая погода.

Сегодня, 18 марта, будет облачная с прояснениями погода. Ночью без осадков, днем местами небольшие осадки. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, при прояснениях до -10°, днём +1+6°. Гололедица, местами сильная.