По Мурманской области сохранится тёплая погода, местами пройдёт дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни, 9-10 июля, наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: сохранится тёплая погода, местами пройдёт дождь.
11 июля, с распространением влияния на Кольский полуостров антициклона, расположенного на юго-востоке Баренцева моря, ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха, днём на западе области местами возможны кратковременные дожди.
Сегодня, 10 июля, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Днём в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха днём +17+22°.
Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Днём небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днём +18+20°.